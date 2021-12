Saiba quais dados sumiram do Ministério da Saúde com o ataque hacker

O Ministério da Saúde informou que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional já foram acionados para investigar o caso de invasão do aplicativo e a página do ConecteSUS, que disponibiliza o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O caso acontece na madrugada desta sexta-feira (10). O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. As informações foram divulgadas pelo G1 Rio de Janeiro.

Segundo o ministério, foram comprometidos os seguintes sistemas:

- e-SUS Notifica (sistema de notificação de casos de covid)

- Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI)

- ConecteSUS

- funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital, que estão indisponíveis no momento.

Quem atacou

O "Lapsus$ Group" assumiu a autoria do ataque cibernético ocorrido na madrugada desta sexta-feira nos sites do Ministério da Saúde e do ConecteSUS. Eles postaram a mensagem "nos contate caso queiram o retorno dos dados". Mais tarde, as mensagens sumiram, mas as páginas seguiam fora do ar.