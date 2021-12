Veja como tirar o certificado da vacina contra a covid-19 com validade nacional

O Ministério da Saúde disponibilizou o Certificado Nacional de Vacinação contra a covid-19 como documento de validade em todo o País. O documento pode ser acessado pelo aplicativo Conecte SUS Cidadão em “vacina” do aplicativo ou na versão web. Além de visualizar o certificado, é possível salvar e imprimir o documento. O certificado poderá ser emitido somente após a conclusão do ciclo vacinal. As informações são do portal CNN Brasil.

VEJA MAIS

Segundo o Ministério, os registros de vacinação são inseridos nos sistemas de informação ligados à Rede Nacional de Dados em Saúde. Assim, os dados são apresentados de forma automática no Conecte SUS, pela Carteira de Vacinação Digital.

Confira o passo a passo:

Complete o esquema vacinal em um centro de imunização ou uma unidade básica de saúde (UBS)

Acompanhe pelo Conecte SUS se o registro da vacina foi inserido no sistema de informação (cerca de 10 dias após a data da vacinação)

Emissão do certificado: no Conecte SUS Cidadão, busque o ícone “vacina”, confira as doses administradas, abra o detalhamento das doses e clique no botão emissão do certificado

Confira o passo a passo para baixar o aplicativo no celular aqui.