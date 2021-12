Queiroga: ‘Culpado será exemplarmente punido’

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em visita a Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira (10), disse que o ataque hacker ao site do Ministério da Saúde e no aplicativo e na página do ConecteSUS foi uma "atitude criminosa" e que o "culpado será exemplarmente punido". As informações foram divulgadas pelo G1 Minhas Gerais.

Queiroga garantiu que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional estão trabalhando no caso para que os dados voltem a ficar disponíveis "no mais curto prazo possível".

"Uma atitude criminosa, né, de um hacker, que está sendo investigada pela Polícia Federal, pelo Gabinete de Segurança Institucional. Hoje, o empenho total é para esses dados estarem disponíveis no mais curto prazo possível. Está sendo investigado, e assim que tiver alguém culpado será exemplarmente punido", garantiu Queiroga.