Sisu 2022: veja os prazos de matrícula, adesão à lista de espera e a data da repescagem

No mês de março, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) continua com o cronograma oficial do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022. Os participantes precisam ficar atentos quantos aos prazos de matrícula, adesão à lista de espera e o resultado da 1ª chamada da repescagem. Confira:

Qual o prazo de matrícula no Sisu 2022?

Até o dia 8 de março, os aprovados na etapa regular do Sisu 2022 precisam fazer a inscrição até às 23h59min (horário de Brasília), no site oficial do Sisu 2022.

Quais os documentos para a matrícula no Sisu 2022?

Pelo edital, os aprovados precisam enviar cópias legíveis dos seguintes documentos obrigatórios:

Documento de conclusão do Ensino Médio ou equivalente ( Pode ser o Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio / Certificado de Conclusão do EJA / Certificado de Conclusão de Educação Profissional de Nível Técnico ou equivalente).

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Documento de Identidade;

Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certificado de Reservista ou comprovante de quitação das obrigações militares (Aos candidatos homens, com 18 anos ou mais);

Título Eleitoral (A partir dos 18 anos);

Certidão de Quitação Eleitoral (A partir dos 18 anos);

Uma fotografia 5x7cm frontal e com data (2021 ou 2022).

Qual o cronograma do Sisu 2022 para março?

Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março;

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março;

Resultados da lista de espera: a partir de 10 de março.



VEJA MAIS: