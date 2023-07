Sessão de filme da Barbie termina em empurrão e sapatada; veja o vídeo

No último final de semana, uma sessão do filme "Barbie", que estreou na quinta-feira (20), acabou em briga dentro da sala de um cinema. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma mulher empurrando de forma violenta uma jovem que acaba caindo no chão.

"Não almoçou, não? Ela estava ofendendo minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!", disse a mulher que empurrou a jovem. Enquanto os créditos rodavam no telão da sala de cinema, as duas foram separadas por outras pessoas. Veja:

A confusão ocorreu no cinema de um shopping de São Paulo. A jovem se chama Melissa Oliveira e após a repercursão ela foi às redes explicar o ocorrido. Ela disse que depois de ter levado o empurrão, ela não ficou quieta e revidou. “Eu revidei a agressão, tirei o sapato e dei sapatada nela”.

“Eu fui assistir ‘Barbie’, a sessão começava 16h. Cheguei atrasada e essa família estava sentada no meu lugar”, afirmou Melissa. Durante o filme, ela contou que, uma criança, acompanhada dessa mulher que havia sentado em seu lugar, não parava de falar com a mãe. "Falava constantemente alto, como se estivesse no sofá de casa. Foi tão absurdo que, no meio do filme, eu liguei para a polícia falando que tinha uma criança em um filme não indicado", contou.

"O filme rolando e a criança abre o Youtube do meu lado, bem na hora da música da Billie. Eu reclamei, daí a mãe dela e as outras que estavam do lado já começaram a me chamar de vagabunda, piranha e mimimi", continuou.

A jovem disse que não ofendeu a criança. "Foi isso que aconteceu. Eu não procurei briga com ninguém, eu não levantei a voz com ninguém. Simplesmente levaram uma criança que não se comportou no cinema, mas pela atitude da avó já devem imaginar o por quê. Em momento nenhum eu fui grossa com a criança. Eu só falei que ela não estava na casa dela.".

A briga foi registrada pelas pessoas que estavam na sala e logo viralizou. "Mano o empurrão", se surpreendeu um usuário da rede social. "E tudo isso depois dessas cacuras assistirem duas horas de filme que trata sobre a união entre mulheres e feminismo", apontou outra. "Inspiradas pela sororidade do filme", ironizou mais um.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).