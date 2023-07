'Barbie' vs 'Oppenheimer': brasileiros mostram suas preferências

O economista Ricardo Amorim publicou em seu perfil no Instagram um levantamento do Google, que mostra a preferência dos brasileiros sobre os dois principais lançamentos do cinema do mês: "Barbie" e "Oppenheimer".

Os números refletem a quantidade de buscas feitas na plataforma nas últimas 24 horas. Amapá, Acre, Tocantins, Roraima foram os únicos estados brasileiros onde as pesquisas envolvendo o nome de Oppenheimer surgem à frente de Barbie. O restante do país, inclusive o Pará, reverbera o nome da boneca famosa.

A pesquisa informal do economista repercutiu nas redes sociais. Alguns comentários condenaram a pesquisa, dizendo que ela fazia as pessoas acharem que quem prefere Barbie é menos inteligente. "Barbie não é sinônimo de ignorância. É um produto de sucesso e que remete a nostalgia da infância, além de ser um case de sucesso no trabalho de marketing. O OP [Oppenheimer] é um filme histórico, de um fato relevante da história mundial. Creditar o sucesso da Barbie à inteligência das pessoas, me soa muito mais preconceituoso e desrespeitoso de quem pensa assim. Eu irei ver os dois filmes, porque posso gostar de Barbie e ciência ao mesmo tempo, e tudo mais que quiser", disse uma seguidora.

"Barbie" provou ser um verdadeiro sucesso em seu lançamento, arrecadando a impressionante quantia de 159,4 milhões de dólares (o equivalente a mais de 761 milhões de reais) nas bilheterias globais na sexta-feira (21).

Nos Estados Unidos, a produção obteve uma receita notável de US$ 70,5 milhões (R$ 336,91 milhões) na sexta-feira, a maior abertura do ano para o dia. Isso indica uma forte aceitação junto ao público norte-americano. Além disso, a bilheteria internacional também foi impressionante, somando US$ 88,9 milhões (R$ 424,84 milhões).

Enquanto isso, "Oppenheimer", a aguardada cinebiografia do criador da bomba atômica, dirigida por Christopher Nolan, também não ficou para trás em sua estreia. O filme arrecadou impressionantes US$ 33 milhões (R$ 157,70 milhões) em seu primeiro dia nos EUA, incluindo as prévias de quinta-feira.