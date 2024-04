Sequestrador de irmão de Zezé di Carmago é preso em Goiás

Em uma operação conjunta, as Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar de Goiás apreenderam mais de meia tonelada de drogas em Guapó, no estado de Goiás, na última sexta-feira (19/04). A operação resultou na prisão de dois homens e uma mulher acusados de tráfico, entre eles Suail Nascimento Souza, 56 anos, conhecido por ser um dos sequestradores de Wellington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, em 1998.

Os detalhes sobre os demais presos não foram divulgados. No caso de Suail, a defesa alegou ao G1 que, apesar da grande quantidade de drogas apreendidas, os presos atuavam como "mulas" do tráfico.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás, Suail estava foragido desde 2020, após fugir da Penitenciária de Dourados, no Mato Grosso do Sul, por meio de um buraco que cavou. Havia dois mandados de prisão em aberto contra ele por roubo a banco, com penas que somam mais de 36 anos. Durante a recente abordagem, Suail apresentou um documento falso, mas foi corretamente identificado.

A operação ocorreu na BR-060. Segundo os policiais militares, a equipe já estava trocando informações sobre a atuação de um grupo especializado em tráfico internacional de drogas. Durante a ação, uma caminhonete com quase meia tonelada de drogas foi abordada. Em seguida, um casal em outra caminhonete foi interceptado, suspeito de escoltar a droga para evitar a fiscalização.

No total, foram apreendidos 510 kg de maconha e 20 kg de cocaína. Acredita-se que a carga seria distribuída na capital goiana.