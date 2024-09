Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa mal e vai para hospital em SP

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) passou mal em São Paulo, na manhã deste sábado (7), feriado alusivo aos 202 anos da Independência do Brasil, e teve de ser levado às pressas ao Hospital Albert Einstein.

Bolsonaro encontra-se hospedado no Palácio dos Bandeirantes. Ele deve participar de um ato na tarde deste sábado na Avenida Paulista. Por ora, a agenda não foi desmarcada.

Como afirmou nas redes sociais o ex-secretário de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Waingarten, o ex-presidente está com um quadro de gripe, mas Bolsonaro vai participar dos eventos do Dia da Independência.