Sequestrador se entrega após 3 horas na rodoviária do Rio; reféns são libertados

No início da noite desta terça-feira (12), o sequestrador responsável por manter 17 passageiros reféns por mais de 3 horas na Rodoviária do Rio finalmente se entregou às autoridades. O agressor foi identificado como Paulo Sérgio de Lima

Todos os ocupantes do ônibus foram libertados sem sofrer ferimentos, conforme informado pelo porta-voz da PM, Marcos Andrade. O criminoso foi identificado como Paulo Sérgio de Lima.

Durante o episódio de sequestro, duas pessoas foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um dos feridos, Bruno Lima de Costa Soares, de 34 anos, levou três tiros e foi levado às pressas para o Hospital Souza Aguiar. Ele sofreu ferimentos no tórax e no abdômen e está em estado crítico, correndo risco de vida, segundo informações do hospital.