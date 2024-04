Motorista dá soco em assaltante que pretendia sequestrar ônibus

Um motorista de um ônibus, de 47 anos, que fazia percurso no centro de São Vicente, litoral de São Paulo, conseguiu deter um assaltante que pretendia sequestrar o veículo, na manhã da última terça-feira (16/4). Segundo testemunhas, o motorista imobilizou o suspeito, de 55 anos, após entrar em luta corporal com ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assaltante entrou no ônibus com uma faca e anunciou o sequestro do veículo, colocando a arma no pescoço do motorista, que foi obrigado a fechar a porta.

Ao notar um deslize do sequestrador, o motorista conseguiu sair do banco e iniciou uma luta corporal com o assaltante ainda dentro do veículo, a base de socos e chutes. O criminoso fugiu do ônibus, mas foi alcançado pelo motorista que o imobilizou até a chega da polícia. Veja o momento em que o homem é preso:

VEJA MAIS

O criminoso foi conduzido até a delegacia, onde a faca foi apreendida e encaminhada para a perícia. A autoridade policial fixou uma fiança no valor de R$ 3 mil, que não foi paga até o momento. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)