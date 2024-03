Paraense relata os momentos de terror durante sequestro de ônibus no Rio de Janeiro

Um paraense estava na Rodoviária do Rio de Janeiro, na terça-feira (12), e presenciou toda a situação envolvendo o sequestro de 18 pessoas em um ônibus no local. A testemunha retornava ao Pará juntamente com duas mulheres e três crianças atletas, que foram ao RJ participar de uma competição de Jiu Jitsu. O momento de terror foi filmado pelo paraense e mostra o desespero das pessoas.

Em entrevista a OLiberal, o professor de Jiu Jitsu Alan Barreira contou como tudo ocorreu. Ele estava em um ônibus ao lado do ocorreu o sequestro. “Eu vi quando ele (sequestrador) entrou no outro ônibus e percebeu que tinham dois caras parecidos com militares. Ele baleou os dois. Ele começou a atirar e nós estávamos bem do lado do ônibus dele, cerca de um metro de distância. Os tiros pegaram na nossa janela. Foram seis tiros. A gente só teve a reação de se jogar no chão, no corredor do nosso ônibus”, relembra o professor.

Alan conta que as pessoas que estavam no ônibus junto com ele só conseguiram correr quando o sequestrador fez os 18 reféns. “Ele estava atirando fora do ônibus. Quando ele subiu, começou o terror. Tava eu, meu filho, as outras duas crianças e as duas mães querendo levantar, esperando a oportunidade para correr e sair de perto do ônibus”, conta.

Para o professor, a situação será difícil de esquecer. “Nunca imaginamos algo assim. Fomos até lá representando o Pará na sul americana de crianças de Jiu Jitsu e passamos por isso. Vimos quando a polícia chegou e também os snipers. Quando conseguimos sair, ainda ouvimos mais tiros, mas já estávamos em outra parte do terminal em segurança. Mas fica o trauma. Saímos para competir pelo município de Santa Bárbara e fomos recebidos com ‘bala’ por lá. As crianças ficam com aquilo no pensamento, já que foi muito ruim”, desabafa Alan.

Relembre o caso

Um homem fez 18 reféns após invadir um ônibus da Viação Sampaio com destino a Minas Gerais, na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira (12). Entre os reféns, estavam crianças e idosos. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência, isolando a área. Segundo a polícia, duas pessoas foram baleadas.