Passageiros de ônibus são mantidos reféns no Rio de Janeiro

A região central do Rio de Janeiro registra passageiros mantidos reféns dentro de um ônibus na tarde desta terça-feira (12). O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está presente no local para lidar com a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, um indivíduo efetuou disparos de arma de fogo, resultando em dois feridos. As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas ao hospital municipal Souza Aguiar, porém, ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

O número exato de reféns ainda não foi confirmado, assim como a identidade dos sequestradores e a motivação por trás do crime permanece desconhecida.

As equipes do Bope estão em ação, conduzindo negociações para garantir a libertação dos reféns. Atiradores de elite foram posicionados e os acessos à rodoviária foram bloqueados como medida de segurança.

Além do Bope, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) estão envolvidos na operação para resolver a situação o mais rápido possível.