Subsecretário de Niterói é exonerado após ser flagrado com outra mulher em hotel

Marcelo Serieiro Serra, subsecretário municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói (RJ), foi exonerado no último sábado (14/9) após ser flagrado por sua esposa saindo do Hotel Praia Grande, no Centro da cidade, com outra mulher. O caso ocorreu na quinta-feira (12/9) e foi registrado por uma pessoa que passava pelo local.

No vídeo, Gabrielle Kienen, esposa de Serra há seis anos, aparece gritando o nome do marido para todos que passavam e denunciando o uso indevido de um veículo oficial. “Você acabou com a minha vida, safado. Usando o carro da prefeitura no motel Praia Grande, o subsecretário de Conservação”, acusou ela. Gabrielle também afirmou que o “carro caro” dirigido por Serra pertencia à prefeitura de Niterói.

A exoneração de Serra foi publicada no Diário Oficial, indicando que ele pediu para deixar o cargo. Em comunicado oficial, a prefeitura de Niterói reiterou que o uso de veículos oficiais para fins pessoais é proibido, mas não fez comentários sobre o episódio pessoal. “É expressamente vedada a utilização de veículos oficiais para fins pessoais. A secretaria não comenta situações da vida privada de seus funcionários”, afirmou a nota.

Com a saída de Serra, a subsecretaria de Conservação e Serviços Públicos será comandada por Danielle Silveira Mendes, que já assumiu o posto. Nas redes sociais do ex-subsecretário, ainda é possível ver um emoji de aliança com o nome de Gabrielle ao lado.