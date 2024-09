Secretário municipal mata a mãe e cão após família descobrir que ele abusava de sobrinho autista

Um advogado e professor de direito que ocupava o cargo de Secretário Municipal matou a mãe, o cachorro e tirou a própria vida, após ser exonerado, depois que a família descobriu que ele abusava de um sobrinho autista de 17 anos. Thiago Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, que era Secretário Municipal de Modernização e Transformação Digital em Guarujá, no interior de São Paulo, foi encontrado morto no quarto da mãe, Sueli Nastri De Souza Avanci, de 72 anos. Mãe e filho tinham marcas de tiro na cabeça. O animal não tinha lesões aparentes. As informações são do portal G1 de Santos e Região.

Thiago Felipe morava em uma edícula no Balneário Praia de Pernambuco, no terreno de Sueli, que fica em frente à casa onde vivia o neto da idosa, vítima dos estupros. No dia do crime, a casa do advogado foi alvo de um mandado de busca e apreensão, em decorrência de um boletim de ocorrência (BO) registrado pelo irmão e a cunhada.

Segundo a reportagem do G1 de Santos de Região, há aproximadamente 15 dias, o adolescente, vítima dos estupros, relatou à psicóloga que sentia dores na região do ânus, o que chamou a atenção da profissional e dos pais do adolescente.

Depois de alguns dias, o suspeito entregou a familiares do menino um envelope com alguns documentos passando o carro para o nome do parente e um pen-drive. Ele pediu o pen drive de volta, mas a cunhada acessou o conteúdo e encontrou vídeos do autor do crime estuprando o sobrinho, o que, com base nas datas dos registros, já acontecia há pelo menos um ano.

Thiago foi exonerado do cargo de secretário municipal no dia dos assassinatos, segundo publicado no Diário Oficial.