Mãe mata filha envenenada e coloca bebê no freezer para 'ninar'; corpo ficou congelado por 30 dias

Uma frentista, identificada como Simary Silva, de 27 anos, foi presa pela Polícia, em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, acusada de matar a filha de apenas dez meses de idade por meio de envenenamento com chumbinho e ainda por colocar o cadáver no congelador para, à noite, "ninar" o corpo do bebê. O corpo estaria congelado por 30 dias.

A mulher morava na comunidade Dom Helder, em Candeias, e teria a intenção de tirar a própria vida e a do filho de sete anos que também morava na casa com ela. Em geral, o garoto chegava da escola e ia para a casa de parentes.

VEJA MAIS

De acordo com informações sobre o caso, Simary colocava o corpo do bebê em uma cadeirinha e o cobria com um pano. Aos familiares, amigos e vizinhos, ela dizia que a filha estava com a avó paterna. A família acabou desconfiando do sumiço do bebê.

Simary teria, inclusive, um número novo de telefone para se passar pela idosa por meio de mensagens. O caso vem causando estranhamento do público nas redes sociais.