Homem mata mãe a pauladas e facadas e confessa crime em vídeo; assista

Um homem confessou em vídeo que matou a própria mãe com golpes de faca e pauladas após alguns “discursos” da vítima. O caso ocorreu no município Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, na última sexta-feira (16).

Nas imagens, divulgadas pela Polícia Militar (PM) no último domingo (18), o homem admite que cometeu assassinato enquanto a mãe dormia. Segundo ele, “discursos bestas” desencadearam a situação. Assista:

O suspeito foi detido após uma equipe da PM apurar que, após o crime, ele teria fugido para a cidade de Itumbiara, a 34km do local do assassinato. Segundo a polícia, ele foi encontrado e preso no Setor Afonso Pena com cartões e documentos da mãe. Após ser preso, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Itumbiara.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)