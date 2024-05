Sebrae realiza a 15ª Semana do MEI no Pará a partir de segunda-feira (20/05)

O Sebrae Pará realiza a 15° semana do microempreendedor individual. Evento ocorrerá de 20 a 24 de maio, com atendimentos das 8h às 18h e programações gratuitas, como oficinas, palestras e orientações. Este é o maior evento de empreendedorismo e negócios para o segmento no Brasil e no Pará, serão ofertadas 422 capacitações, em 89 municípios, onde o Sebrae atua.

O evento visa focar nos setores com maior abertura de empresas no estado: comércio varejista de artigos de vestuário, cabeleireiros e manicures, minimercados, promotores de vendas e restaurantes. Além disso, durante a semana serão disponibilizados atendimentos como formalização, emissão de documentos, orientações especializadas, alteração/atualização de cadastros, baixa de MEI, desenquadramento, negociações de dívidas e Declaração Anual do Simples Nacional, cujo prazo termina no próximo dia 31 de maio.

“Queremos potencializar nossos serviços, pois sabemos que o MEI é o primeiro passo para quem quer empreender e nosso objetivo é ajudar o MEI a crescer”, afirma Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará.

As programações são gratuitas e podem ser feitas no site de inscrição do evento.

VEJA MAIS

COP 30

Nesta edição, a semana MEI traz o espaço COP 30 - como aproveitar o evento para empreender. Será o local destinado aos empreendedores que poderão aproveitar as oportunidades que surgirão durante a Conferência, que será realizada em Belém, em novembro de 2025, e que está sendo trabalhada pelo Sebrae em quatro eixos de atuação: mobilidade urbana, hospitalidade, economia criativa e alimentos e bebidas.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)