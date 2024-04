Cerca de 14 setores são excluídos do novo Perse; programa mantém 30 atividades

O Senado vota, nesta terça-feira (30/04), o projeto que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). De acordo com o texto, 30 atividades permanecerão beneficiadas enquanto outros 14 setores serão excluídos.

A redução no atendimento é resultado de um acordo com o governo federal e uma das formas de limitar o impacto fiscal do programa, que consiste na isenção de impostos para empresas da área.

Entenda as mudanças

Com as novas regras, o Perse deve ter um impacto limitado a R$ 15 bilhões até 2026. Para isso, o Congresso diminuiu o número de setores que podem ser atendidos pelo programa, em um acordo com o governo federal. Isso significa que os benefícios para as empresas do setor terminam de chegar a cifra de R$ 15 bilhões ou em dezembro de 2026, o que ocorrer primeiro.

Atividades que serão retiradas do programa

albergues;

campings;

pensões;

produtora de filmes para publicidade;

aluguel de automóveis com motorista;

fretamento rodoviário de passageiros;

organização de excursões municipais, intermunicipais, interestadual e internacional;

transporte marítimo de passageiros para passeios turísticos;

cabotagem;

transporte aquaviário de passageiros para passeios turísticos;

serviços de reservas e outros serviços de turismo; e

museus e exploração de lugares e prédios históricos.

Setores que continuarão a receber o benefício

hotéis e similares;

bufês

atividades de exibição cinematográfica;

criação de estandes para feiras e exposições;

atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

filmagem de festas e eventos;

agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;

aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas, exceto andaimes;

serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente;

serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

casas de festas e eventos;

produção teatral;

produção musical;

produção de espetáculos de dança;

produção de espetáculos circenses;

atividades de sonorização e de iluminação;

artes cênicas e espetáculos;

gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas;

produção e promoção de eventos esportivos;

discotecas, danceterias e salões de dança e similares;

restaurantes e similares;

bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com ou sem entretenimento;

agências de viagem;

operadores turísticos;

jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental;

parques de diversão e parques temáticos; e

atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte.