'Se você não transar comigo, eu vou te matar', disse mulher para ex-companheiro, antes de atacá-lo

Uma mulher foi presa, suspeita de golpear o ex-companheiro com uma tesoura, quando ele se recusou a ter relações sexuais com a mesma. O caso aconteceu na noite do último domingo (3), em Belo Horizonte, e segundo relatos da vítima, a mulher teria dito “se você não transar comigo, eu vou te matar”. As informações são do G1.

Segundo informações da Polícia Militar, o casal teve um relacionamento de dois anos e estava separado, quando decidiram reatar, e o homem estava na casa da ex-companheira desde o dia primeiro de julho.

No domingo (3), após um desentendimento por conta de ciúme, a mulher foi deitar e o homem foi atrás, deitando ao lado dela. Nesse momento, ela teria dito que queria fazer sexo, e com a recusa do homem, começou a xinga-lo e agredi-lo. Foi então que ela o ameaçou.

Ela desferiu o golpe com a tesoura no ex-companheiro, que foi ferido na escápula. Ele conseguiu fugir e parou uma viatura na rua. Essa teria sido a segunda tentativa de homicídio dela contra o homem. A mulher foi presa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)