Saque-Aniversário: nascidos em maio já podem sacar uma parcela do saldo do FGTS

Trabalhadores nascidos em maio que optaram pela modalidade Saque-Aniversário para saque do FGTS já podem sacar o valor disponibilizado pelo formato. O montante fica disponível por três meses, sendo devolvido para a conta do FGTS do cidadão caso não seja movimentado no prazo estipulado.

O pagamento do Saque-Aniversário foi feito na última terça-feira, 2 de maio. Para receber o saque anual do FGTS, o cidadão deve optar pela modalidade, que impossibilita o Saque-Rescisão em caso de demissão sem justa causa. O formato vem sendo bastante criticado pelo Governo Federal e pode sofrer alterações ainda este ano.

Qual o valor do Saque-Aniversário?

O valor do Saque-Aniversário varia de acordo com a quantidade disponível na conta do FGTS do trabalhador. Confira a tabela:

Saldo de até R$500 - Alíquota de 50%;

Saldo entre R$501 e R$1.000 - Alíquota de 40% + R$50 de parcela adicional;

Saldo entre R$1.000,01 e R$5.000 - Alíquota de 30% + R$150 de parcela adicional;

Saldo entre R$5.000,01 e R$10.000 - Alíquota de 20% + R$650 de parcela adicional;

Saldo entre R$10.000,01 e R$15.000 - Alíquota de 15% + R$1.150 de parcela adicional;

Saldo entre R$15.000,01 e R$20.000 - Alíquota de 10% + R$1.900 de parcela adicional;

Saldo acima de R$20.000,01 - Alíquota de 5% + R$2.900 de parcela adicional.

Como sacar o Saque-Aniversário?

O Saque-Aniversário pode ser movimentado de maneira 100% digital. Através do aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá consultar os valores liberados e solicitar o saque, indicando a conta onde ele deverá ser depositado.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)