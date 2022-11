Saque-Aniversário: nascidos em dezembro recebem ainda esta semana

O Saque-Aniversário é uma modalidade de saque da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), onde uma parcela do saldo é liberada para o trabalhador todos os anos, no mês do aniversário. Empregados nascidos em dezembro terão o valor liberado nesta quinta-feira (1º).

VEJA MAIS

A modalidade foi criada em abril de 2020, possibilitando a retirada de uma parcela do saldo em conta do FGTS, que varia de acordo com a quantia disponível na conta do trabalhador. Quem opta pelo Saque-Aniversário perde o direito ao Saque-Rescisão, que possibilita o saque total do valor disponível na conta do FGTS em casos de demissão sem justa causa.

Calendário do Saque-Aniversário em 2022

De acordo com o calendário do Saque-Aniversário para 2022, os trabalhadores nascidos em dezembro terão o valor liberado na próxima quinta-feira (1º). Os cidadãos têm até três meses para realizar a movimentação do valor. Caso contrário, o valor é recolhido novamente para a conta, sem prejuízos. Veja o calendário para 2022:

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 3 de janeiro 31 de março Fevereiro 1º de fevereiro 29 de abril Março 2 de março 31 de maio Abril 1º de abril 30 de junho Maio 2 de maio 29 de julho Junho 1º de junho 31 de agosto Julho 1º de julho 30 de setembro Agosto 1º de agosto 31 de outubro Setembro 1º de setembro 30 de novembro Outubro 3 de outubro 30 de dezembro Novembro 1º de novembro 31 de janeiro de 2023 Dezembro 1º de dezembro 28 de fevereiro de 2023

Para realizar o saque ou movimentação do Saque-Aniversário, o trabalhador poderá utilizar o aplicativo Caixa Tem, que possibilita o pagamento de contas e boletos, transferências bancárias, pix, entre outras opções.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)