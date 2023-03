Saque-Aniversário: ministro vai propor ‘mudanças drásticas’ na modalidade ao Congresso

O Saque-Aniversário é uma modalidade em que o trabalhador brasileiro recebe anualmente uma parcela do saldo da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Apesar de ser bastante atrativo, o brasileiro que optar pelo formato deixa de poder realizar o saque completo do Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou em entrevista na tarde de ontem (7) que vai propor ao Congresso Nacional mudanças no Saque-Aniversário e estuda inclusive encerrar a modalidade.

“Nós vamos oferecer ao parlamento a possibilidade de mudanças drásticas em relação a isso [Saque-Aniversário], até a possibilidade de acabar, mas depende do Congresso”, explicou o ministro.

O Saque-Aniversário foi criado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e já foi alvo de críticas por parte do ministro. Luiz Marinho acredita que a modalidade desvirtua a função do FGTS, que é oferecer segurança aos trabalhadores em caso de demissão e até mesmo como ajuda na compra de um imóvel.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)