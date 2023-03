Saque-Aniversário: nascidos em março já podem sacar o dinheiro; veja como

Os trabalhadores brasileiros nascidos em março que optaram pela modalidade Saque-Aniversário já podem sacar o dinheiro a partir desta quarta-feira, 1º de março. A modalidade libera uma parcela do saldo em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador.

O trabalhador que optou pela modalidade perde o direito ao Saque-Rescisão, que dá direito ao saque integral do saldo da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estuda derrubar o impedimento mesmo para os que optarem pela modalidade anual.

Após o depósito do saldo, o valor deve ser movimentado em até 90 dias pelo trabalhador. Caso contrário, a quantia retornará para a conta do FGTS do cidadão, sem prejuízos.

Calendário do Saque-Aniversário para 2023

O Saque-Aniversário é depositado no primeiro dia útil do mês. O trabalhador poderá sacar o valor em até três meses. Caso não seja realizada a movimentação do depósito, a quantia retorna para a conta do FGTS do cidadão, sem prejuízos. Veja o calendário para o ano seguinte:

Janeiro : de 02 de janeiro a 31 de março de 2023;

: de 02 de janeiro a 31 de março de 2023; Fevereiro : de 01 de janeiro a 29 de abril de 2023;

: de 01 de janeiro a 29 de abril de 2023; Março : de 01 de março a 31 de maio de 2023;

: de 01 de março a 31 de maio de 2023; Abril : de 03 de abril a 30 de junho de 2023;

: de 03 de abril a 30 de junho de 2023; Maio : 01 de maio a 31 de julho de 2023;

: 01 de maio a 31 de julho de 2023; Junho : de 01 de junho a 31 de agosto de 2023;

: de 01 de junho a 31 de agosto de 2023; Julho : de 03 de julho a 29 de setembro de 2023;

: de 03 de julho a 29 de setembro de 2023; Agosto : de 01 de agosto a 31 de outubro de 2023;

: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2023; Setembro : de 01 setembro a 30 de novembro de 2023;

: de 01 setembro a 30 de novembro de 2023; Outubro : de 02 de outubro a 29 de dezembro de 2023;

: de 02 de outubro a 29 de dezembro de 2023; Novembro : de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024;

: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024; Dezembro: de 01 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.

Como sacar o Saque-Aniversário?

A Caixa Econômica Federal disponibiliza a opção do Saque Digital, onde o trabalhador consegue sacar o seu FGTS com mais conforto e praticidade. Para isso, o cidadão deve baixar o aplicativo do FGTS e consultar os valores já liberados, solicitando o saque ao indicar uma conta em qualquer banco para a movimentação. O valor será transferido em até cinco dias úteis.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)