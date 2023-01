Resgate do saque-aniversário do FGTS bate recorde em janeiro

O valor resgatado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) bateu recorde para os meses de janeiro. Até o dia 24, o montante chegou a R$ 1,11 bilhão, superando os dados fechados do mesmo mês em 2022, de R$ 1,1 bilhão, e em 2021, de R$ 1,07 bilhão. As informações são do O Antagonista.

Esse recorde ocorre em meio a discussões sobre a extinção do saque-aniversário do FGTS. Na última terça-feira (24), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que irá sugerir a suspensão de novos pedidos a partir de março, durante reunião com o Conselho Curador do Fundo.

E, no dia 4 de janeiro, Marinho já havia dito que o saque-aniversário do FGTS iria acabar. Um dia depois, no entanto, recuou e afirmou que a modalidade seria "objeto de amplo debate" na pasta. A reunião está marcada para o dia 21 de março, quando o Conselho Curador do FGTS deverá analisar o tema.