Saque-aniversário liberado hoje (01/08) para nascidos em agosto; veja como sacar

A partir desta terça-feira (1º), os trabalhadores brasileiros nascidos no mês de agosto já podem acessar o valor liberado pelo Saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A modalidade permite a retirada de parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de aniversário do titular.

Com a liberação do Saque-Aniversário para os nascidos em agosto, milhões de brasileiros terão a chance de utilizar esse recurso para diversas finalidades, como quitação de dívidas, investimentos ou mesmo para o consumo, contribuindo assim para a movimentação da economia.

Para aderir ao Saque-Aniversário, é necessário fazer a opção por meio do aplicativo do FGTS ou do site oficial da Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que, ao escolher essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque integral do FGTS em caso de demissão, mas continua mantendo o direito a outras garantias, como a multa de 40% sobre o saldo do fundo.

Qual o valor do Saque-Aniversário?

O valor do Saque-Aniversário varia de acordo com a quantidade acumulada na conta do trabalhador do FGTS. O sistema segue uma tabela, que permite ao trabalhador a possibilidade de calcular o valor que será disponibilizado. Veja abaixo:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Como sacar o Saque-Aniversário?

A Caixa Econômica Federal disponibiliza a opção do Saque Digital, onde o trabalhador consegue sacar o seu FGTS com mais conforto e praticidade. Para isso, o cidadão deve baixar o aplicativo do FGTS e consultar os valores já liberados, solicitando o saque ao indicar uma conta em qualquer banco para a movimentação. O valor será transferido em até cinco dias úteis.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do diretor executivo de OLiberal.com, Felipe Saraiva)