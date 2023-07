Como fazer empréstimo do FGTS: veja como funciona e como simular

Com a criação do Saque-aniversário, em 2019, os trabalhadores brasileiros passaram a ter mais liberdade para movimentar o saldo de sua conta do FGTS. A modalidade também permitiu que os cidadãos antecipem algumas parcelas do saldo, formato que ficou conhecido como empréstimo do FGTS.

VEJA MAIS

Essa antecipação permite que o trabalhador receba diversas parcelas do Saque-aniversário de uma só vez. Elas serão pagas no mês de aniversário do trabalhador, todos os anos, até a quitação da dívida.

Como funciona o empréstimo do FGTS?

Para fazer um empréstimo utilizando o Saque-aniversário, o trabalhador deve procurar uma instituição financeira que ofereça essa modalidade. O saldo da conta do FGTS funciona como uma garantia de que o empréstimo será pago.

Após realizar a contratação do empréstimo, a parcela que seria liberada no mês de aniversário do trabalhador será usada para pagar o empréstimo, formato semelhante ao utilizado pelo crédito consignado.

Cada instituição financeira estabelece os seus parâmetros para liberar o empréstimo, como taxa de juros, valor mínimo e quantidade de parcelas.

Quem pode realizar o empréstimo do FGTS?

Pode realizar a antecipação do Saque-aniversário todo cidadão que já trabalhou com a carteira assinada e tem saldo na conta do FGTS. É preciso também ter optado pelo formato, tendo em vista que a forma de retirada padrão é o Saque-rescisão.

Vale a pena optar pelo Saque-aniversário?

É preciso ficar atento ao optar pelo formato de retirada do saldo do FGTS, pois ao optar pelo Saque-aniversário, o cidadão precisa esperar dois anos para poder voltar ao Saque-rescisão.

Sendo assim, caso seja demitido sem justa causa, o trabalhador perde o direito ao saque do saldo total da conta do FGTS.

Como simular a contratação do empréstimo do FGTS?

Para simular uma contratação de empréstimo utilizando a antecipação do Saque-Aniversário, o cidadão deve seguir os seguintes passos:

Conferir o saldo do FGTS, através do aplicativo FGTS;

Acessar o site “meutudo” e clicar na opção “Antecipação do Saque-aniversário” na página inicial;

Digite o valor presente em sua conta do FGTS e a sua data de aniversário.

Pronto, agora você terá uma ideia de quanto poderá antecipar de seu saldo do FGTS através da modalidade Saque-aniversário.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)