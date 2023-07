BPC: INSS vai liberar o empréstimo consignado para beneficiários; saiba quando

DEFLAÇÃO

Primeira inflação negativa do ano pode levar a corte de juros no Brasil

Segundo especialistas ouvidos pelo Grupo Liberal, boa parte da deflação deu-se por conta da desoneração dos preços de combustíveis, da criação do arcabouço fiscal, que trouxe mais tranquilidade para o mercado, do reajuste do salário mínimo acima da inflação e do período de desvalorização do dólar no mundo todo.