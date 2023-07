BPC: veja o calendário de pagamento em julho

Com mais de cinco milhões de beneficiários em todo o Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma das principais fontes de renda de muitos brasileiros. O benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga todos os meses um salário mínimo para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda familiar mensal inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa.

Com o aumento do salário mínimo anunciado em maio deste ano, o BPC passou a pagar R$1320 todos os meses. Para receber o benefício - que não é considerado aposentadoria - o cidadão não precisa ter contribuído com o INSS.

Calendário do BPC em julho

O pagamento do benefício será distribuído nos últimos dias de julho e no início de agosto. O pagamento da sétima parcela do ano, no valor de um salário mínimo, começará no próximo dia 25 de julho e seguirá até o dia 7 de agosto. O valor é depositado de acordo com o dígito final do número de inscrição do beneficiário, sem considerar o dígito após o traço. Veja as datas:

Final da inscrição em 1 - 25 de julho;

Final da inscrição em 2 - 26 de julho;

Final da inscrição em 3 - 27 de julho;

Final da inscrição em 4 - 28 de julho;

Final da inscrição em 5 - 31 de julho;

Final da inscrição em 6 - 01 de agosto;

Final da inscrição em 7 - 02 de agosto;

Final da inscrição em 8 - 03 de agosto;

Final da inscrição em 9 - 04 de agosto;

Final da inscrição em 0 - 07 de agosto.

Como solicitar o BPC?

Para receber o BPC, é necessário realizar uma solicitação. Antes de solicitar o benefício, o cidadão deve estar inscrito no Cadastro Único.

O requerimento deve ser feito através dos canais de atendimento do INSS, via site ou aplicativo do Meu INSS ou pelo telefone de atendimento ao cidadão pelo número 135. Presencialmente, os requerimentos são realizados em Agências da Previdência Social (APS).

Após a realização do requerimento, uma perícia será agendada para realização de uma avaliação feita por médicos peritos e assistentes sociais do INSS.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)