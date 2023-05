Adesão do Saque-Aniversário cresce cerca de 170% em dois anos; veja como solicitar

Criado no final de 2019, o Saque-Aniversário já foi aderido por milhões de trabalhadores brasileiros. A modalidade que libera uma parcela do saldo do FGTS todos os anos cresceu cerca de 170% entre 2020 e 2022. Apesar da grande popularidade do formato, o atual ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, planeja realizar grandes mudanças no modelo de saque do FGTS.

Dados da CAIXA apontam que 8,5 milhões de pessoas haviam aderido à modalidade em 2020, número que chegou a 22,9 milhões em 2022. O formato, que libera uma parcela do FGTS no mês de aniversário do trabalhador, também atraiu o interesse de financeiras e bancos, que oferecem empréstimos consignados que tem como garantia o modelo de saque do fundo.

Crítico do formato, Luiz Marinho já chegou a afirmar que iria dar fim a modalidade, mas recuou e trabalha com a possibilidade de realizar mudanças estruturais no Saque-Aniversário. Um dos principais pontos criticados pelo ministro se dá pelo fato de que o formato impossibilita o trabalhador de receber o Saque-Rescisão em caso de demissão sem justa causa.

Popularidade do Saque-Aniversário segue em alta mesmo com críticas de Luiz Marinho

Apesar das críticas do ministro, o Saque-Aniversário continua tendo grande procura entre os trabalhadores brasileiros. Segundo a CAIXA, entre janeiro e março de 2023 foram realizados cerca de 7,2 milhões de saques, totalizando cerca de R$3,6 bilhões. Também no período, mais de três milhões de novos trabalhadores aderiram à modalidade.

Como aderir ao Saque-Aniversário?

Para receber o Saque-Aniversário, o cidadão deve fazer a solicitação através do aplicativo ou site do FGTS, seguindo os seguintes passos:

Acessar o aplicativo ou site do FGTS;

Clicar na opção “Meu FGTS”;

Acessar a opção “Saque-Aniversário”;

Ler e concordar com os termos de adesão;

Selecionar a opção “aderir ao Saque-Aniversário”.

Caso a solicitação seja feita entre o primeiro e o último dia útil do mês de aniversário do trabalhador, o cidadão terá direito à modalidade no mês solicitado. Entretanto, caso seja feito após o prazo, o recebimento só será realizado no próximo mês de aniversário do trabalhador.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)