Saque-aniversário: saiba como usar o Saque Digital do FGTS

Criado em 2019, o Saque-aniversário é uma modalidade de retirada parcial do saldo do FGTS, que ocorre anualmente, no mês de aniversário do trabalhador. O valor fica disponível por três meses e pode ser movimentado pelo aplicativo do FGTS, através do Saque Digital.

O Saque-aniversário se diferencia do Saque-rescisão em duas características: seu pagamento é anual, diferente do segundo, que ocorre apenas em casos de demissão sem justa causa. Além disso, o valor liberado pela modalidade anual é apenas uma parcela do saldo total do FGTS, previamente definida.

Qual o valor do Saque-aniversário?

É possível conferir com antecedência qual o valor será liberado pelo Saque-aniversário através de uma tabela disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Para isso, basta saber a quantia disponível no FGTS e calcular com base nos valores abaixo:

Saldo disponível na conta do FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$) Até 500,00 50,0% - De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Como sacar o FGTS através do Saque Digital?

Para efetuar o Saque Digital do FGTS, basta que o cidadão baixe o aplicativo do FGTS. Poir meio deste recurso, o trabalhador pode ver a quantia já liberada e definir qual será a conta bancária de sua titularidade onde o valor será depositado.

Ao fazer o login no aplicativo, utilizando o CPF e senha cadastrada, basta acessar a opção “Consulta ao saldo e extrato das contas FGTS” e indicar a conta de sua titularidade, de qualquer banco.

No aplicativo do FGTS também é possível acessar outros serviços, como a escolha da modalidade de saque (Saque-aniversário ou Saque-rescisão) e autorização de consulta às informações do FGTS para instituições financeiras, entre outros.

O Saque-aniversário é vantajoso?

Atualmente existem diversas discussões a respeito das vantagens e desvantagens do Saque-aniversário. A modalidade que permite o saque anual do FGTS é boa para que o trabalhador tenha acesso a uma renda extra todos os anos, mas pode prejudicá-lo em alguns casos.

Ao ser demitido sem justa causa, o cidadão tem direito a realizar o saque total de sua conta do FGTS, através da modalidade padrão Saque-rescisão. Ao fazer a mudança para o Saque-aniversário, que é opcional, o cidadão perde o direito ao saque total em casos de demissão.

Além disso, ao optar pelo Saque-aniversário, o cidadão terá que esperar dois anos após a solicitação para retorno ao Saque-rescisão. Ou seja, mesmo que o cidadão queira alterar a modalidade, será necessário esperar um longo período.

Esse formato vem sendo bastante criticado pelo ministro Luiz Marinho, que chegou a falar, meses atrás, em acabar com a modalidade.

