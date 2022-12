Rifle apreendido pela PF após suposta ameaça de atentado é falso

Após o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmar no Twitter que a Polícia Federal impediu mais uma ameaça de atentado para a cerimônia de posse do presidente eleito Lula (PT), foi constatado que o rifle apreendido é falso. Com informações do Uol.

A apreensão aconteceu na quinta-feira (29), em Caruaru, Pernambuco. O suposto rifle apreendido era de pressão por ação de ar comprimido. Na Delegacia da PF, o investigado disse que gravou o vídeo que gerou a ação, mas não passava de brincadeira. Ele afirma que não tinha intenção de publicá-lo, mas que acabou postando-o de maneira não intencional nos stories do Whatsapp.

O suspeito disse também que não teve a intenção de ameaçar o presidente eleito Lula. Além da arma de pressão, o investigado também apresentou à PF uma pistola calibre 9mm, que possui na condição de CAC, devidamente registrada junto ao Exército.

As armas foram apreendidas e será instaurado inquérito policial para apurar os fatos. O autor do vídeo pode responder pelos delitos de ameaça e incitação ao crime.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)