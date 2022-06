Revalida 2022: inscrições iniciam nesta terça-feira (21/06); veja como participar

O Liberal, com informações da Agência Brasil

Inicia nesta terça-feira (21) as inscrições para a segunda edição do ano do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, (Revalida), de 2022. O exame é voltado para profissionais graduados em instituições estrangeiras que querem ter o diploma reconhecido no Brasil. Confira os detalhes da prova.

Quando terminam as inscrições da segunda edição do Revalida de 2022?

As inscrições da segunda edição do Revalida de 2022 encerram na segunda-feira, dia 27 de junho.

Onde serão realizadas as provas da segunda edição do Revalida de 2022?

O exame da segunda edição do Revalida de 2022 acontece no dia 7 de agosto, em oito capitais. São elas:

Brasília;

Campo Grande;

Curitiba;

Porto Alegre;

Recife;

Rio Branco;

Salvador;

São Paulo.

Como se inscrever na segunda edição do Revalida de 2022?

Os interessados podem se inscrever no Revalida de 2022 diretamente no site do Página do Participante. Para isto, basta acessar aqui.

Quais os critérios pare participar do Revalida de 2022?

Para participar, o candidato deve:

ser brasileiro(a) ou estrangeiro em situação legal de residência no Brasil;

enviar imagens do diploma (frente e verso), como solicitado pelo sistema de inscrição;

ter registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) emitido pela Receita Federal do Brasil;

ser portador de diploma médico expedido por instituição de ensino superior estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu ministério da educação ou órgão equivalente, autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo de Apostilamento da Haia, regulamentado pela Convenção de Apostila da Haia, tratado internacional promulgado pelo Brasil, por intermédio do Decreto n.º 8.660, de 29 de janeiro de 2016.

pagar a taxa de inscrição que é de R$ 410, até o dia 30 de junho;

indicar a cidade onde deseja fazer a prova;

informar o número de CPF e a data de nascimento.

Sobre o Revalida

O exame começou a ser aplicado no Brasil em 2011, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O foco é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional, inicialmente, no Sistema Único de Saúde (SUS). O exame é voltado àqueles que obtiveram diploma de graduação em medicina expedido no exterior.

O ato de apostilamento da revalidação do diploma é atribuição das universidades públicas. O exame é composto por duas etapas - teórica e prática. São cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). Para participar da segunda etapa, é necessário ter sido aprovado na primeira, que inclui provas objetiva e discursiva.