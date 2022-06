Enem 2022 tem o segundo menor número de inscritos desde 2005

A edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano contou com cerca de 3,4 milhões de inscrições. Os números foram divulgados pelo ministro da educação, Victor Godoy, em transmissão pelas redes sociais nesta sexta-feira (3). As informações são do portal UOL.

A expectativa é de que 3.396.597 de pessoas participem do Enem, usado como principal forma de ingresso nas universidades do país, nos dias 13 e 20 de novembro.

O chefe do Ministério da Educação (MEC) comemorou o aumento de 10% de inscritos na comparação com o ano anterior. No entanto, a edição de 2022 registrou o menor número de registros desde de 2005 - antes, inclusive, do Enem ter o formato de vestibular nacional.

"Importante ressaltar que houve um crescimento de quase 40% no número de isenções, ou seja, mais de 2 milhões de candidatos foram isentos da taxa de pagamento", informou Godoy.

O ministro não informou quantos dos isentos tiveram o benefício automático (alunos concluintes do ensino médio em escola pública neste ano) e quantos tiveram a isenção aprovada pelo sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

"Os dados são considerados preliminares até a apuração definitiva, tendo em vista que há casos de processamento dos pagamentos pelas instituições bancárias, processos judiciais, comissão de demandas, além de outras situações excepcionais", informou o Inep, em nota, três horas após a publicação de Godoy

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)