Revalida 2022: Inep divulga resultado da primeira fase; aprovados precisam se inscrever na segunda

Redação O Liberal.com, com informações da Agência Brasil

Está disponível, on-line, o resultado final da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, Revalida 2022. Para conferir, basta acessar a ‘página do participante’ do Revalida, dentro do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Acesse aqui.

A primeira etapa do processo foi aplicada no dia 6 de março, em oito cidades. Além do resultado final, os candidatos também podem acessar os recursos referentes aos resultados preliminares da prova discursiva. Os aprovados nesta fase podem se inscrever na segunda etapa, a partir desta sexta-feira (13).

Pelos critérios do Inep, os aprovados na prova teórica e reprovados na parte prática – em 2020 ou 2021 – podem se inscrever e refazer o exame de habilidades clínicas do Revalida. A aplicação será nos dias 25 e 26 de junho.

O que é o Revalida?

O Revalida é um processo, aplicado desde 2011, para subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior.

Como funciona o exame do Revalida?

O Revalida é divido em duas fases. A primeira é teórica e a segunda, prática. Entre os eixos trabalhados estão: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade - saúde coletiva. Para participar da segunda etapa, é necessário ter sido aprovado na primeira.