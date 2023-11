Ressaca nas praias do Rio de Janeiro apavora banhistas; um turista está desaparecido

No último domingo (05), uma forte ressaca atingiu as praias do Rio de Janeiro, o que causou pânico nos banhistas que estavam aproveitando o dia de calor da cidade. Vídeos que circulam na internet mostram pessoas se divertindo quando são pegas de surpresa por uma onda grande e forte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 para resgatar pessoas que estavam se afogando na praia de Ipanema após a chegada da ressaca. Dois adultos foram salvos, no entanto, um jovem segue desaparecido.

Outros registros também foram compartilhados de vendedores ambulantes tentando salvar suas mercadorias, assim como de banhistas tentando resgatar os seus pertences.

O famoso calçadão de Ipanema também foi atingido pela força da água, que alcançou as pistas e até a entrada de prédios da região.

Agentes seguem com as buscas por jovem desaparecido

As buscas pelo jovem Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, seguem em execução pelos Bombeiros com o auxílio de uma aeronave, motos aquáticas e drones. Ele desapareceu durante a ressaca quando fazia parte de uma excursão vindo de Resende.

Em setembro deste ano, no dia 13, também por conta de ressaca na praia de Ipanema, um outro adolescente desapareceu. Daniel Matheus de Souza, 13, foi encontrado morto dez dias depois na Barra da Tijuca, na zona oeste.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali,coordenadora de Oliberal.com