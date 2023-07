Miss Brasil 2023: Representante do Rio Grande do Sul, Maria Eduarda Brechane vence concurso

Representante do Rio Grande do Sul, a estudante Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, foi eleita a 69ª Miss Universo Brasil. O concurso foi realizado na noite deste sábado, no Pátio Welucci, em São Paulo. Com a vitória, Brechane se tornou a 15º miss gaúcha. Bárbara Reis, representante do Mato Grosso, e Vitória Brod, de São Paulo, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O Miss Brasil tem representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, com idades entre 18 e 28 anos. A vencedora vai representar o país no Miss Universo 2023, em El Salvador.

VEJA MAIS

Em mais de sete décadas de concurso, o regulamento permitiu pela primeira vez que mulheres casadas e com filhos participem da disputa.