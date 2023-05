Milena Gomes, de Salvaterra, é a Miss Universo Pará 2023

A bióloga Milena Gomes, de 25 anos, é a Miss Universo Pará 2023. Representando o município de Salvaterra, a marajoara conquistou o júri totalmente feminino na noite desta quinta-feira (18), no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém. Agora, a Miss se prepara para representar o Estado no Miss Universo Brasil, principal concurso de beleza do País.

“Estou muito feliz com todo trabalho desenvolvido por min e pela minha equipe. Foram meses intensos de prepação não só física quanto emocional e intelectual. Fico muito feliz em representar toda a beleza da mulher marajoara, da mulher paraense como um todo, que tem um propósito. É por isso que vou lutar para ser a nova Miss Universo Brasil”, disse Mena Gomes.

VEJA MAIS

Este ano, 14 candidatas concorreram ao título ao título de beleza . De várias regiões do Estado, as misses chegaram em Belém nesta terça-feira (16) e ficaram confinandas em um hotel da capital paraense. Elas passaram por ensaios fotográficos, receberam orientações, e foram avaliadas por um júri preliminar, que ficou responsável por selecionar as semifinalistas do concurso.

Já na noite da grande final, nesta quinta-feira (18), as candidatas desfilaram de biquíni e traje de gala. As cinco finalistas responderam às perguntas dos jurados, que definiram a vencedora.

“Foi um concurso maravilhoso, o nível das meninas que vieram de diferentes parte do Estado , nos surpreendeu bastante. São mulheres inteligentíssimas que descobriram seu valor na sociedade e que lutam e acreditam em melhorias”, ressaltou a jornalista Nathália Lago, coordenadora do concurso.

Além de viajar com tudo custeado para o Miss Brasil Universo, a Miss Universo Pará 2023, Milena Gomes, ganhará cerca de R$ 40 mil em premiações.

A única paraense que venceu o Miss Brasil Universo foi a médica Celice Pinto Marques, em 1982, com apenas 18 anos de idade. Atualmente, o Miss Universo é o principal concurso de beleza do planeta e existe desde 1952, quando foi criado nos Estados Unidos. No Miss Universo, a coroa da beleza no Brasil ficou apenas com Ieda Maria Vargas (1963) e Martha Vasconcellos (1968). Como menção honrosa, vale lembrar da mineira Natália Guimarães, que quase chegou lá - vice-campeã - no Miss Universo 2007. Em 2020, a gaúcha Júlia Gama também repetiu o feito de Natália e conseguiu ser vice-campeã, nos Estados Unidos.