Concurso vai eleger a Miss Universo Pará 2023 no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém

Quatorze belas mulheres do Estado disputam o Miss Pará Universo 2023 na noite desta quinta-feira (18), no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém. O concurso vai eleger a representante paraense ao Miss Universo Brasil, o principal concurso de beleza do país, com transmissão ao vivo pelo canal do concurso no Youtube.

“Preparamos um concurso moderno, dinâmico e que valorize todas as mulheres do nosso Estado. Nós somos um celeiro de mulheres lindas, inteligentes, empoderadas, e que sabem do seu compromisso com a sociedade, enfim, com as causas urgente e atuais. Estamos buscando uma mulher possível, uma mulher real, que represente a todas nós, paraenses, no Miss Brasil Universo 2023“, explica a coordenadora do Miss Universo Pará, a jornalista Nathália Lago.

De várias regiões do Estado, as 14 candidatas ao título chegaram em Belém nesta terça-feira (16) e estão hospedadas num hotel da capital paraense onde passarão por ensaios fotográficos, receberão orientações, e serão avaliadas por um júri preliminar, que ficará responsável por selecionar as semifinalistas do concurso. Além de viajar com tudo custeado para o Miss Brasil Universo, a Miss Universo Pará 2023 ganhará mais de R$ 20 mil em premiações.

A única paraense que venceu o Miss Brasil Universo foi a médica Celice Pinto Marques, em 1982, com apenas 18 anos de idade. Atualmente, o Miss Universo é o principal concurso de beleza do planeta e existe desde 1952, quando foi criado nos Estados Unidos. No Miss Universo, a coroa da beleza no Brasil ficou apenas com Ieda Maria Vargas (1963) e Martha Vasconcellos (1968). Como menção honrosa, vale lembrar da mineira Natália Guimarães, que quase chegou lá - vice-campeã - no Miss Universo 2007. Em 2020, a gaúcha Júlia Gama também repetiu o feito de Natália e conseguiu ser vice-campeã, nos Estados Unidos.

Serviço: O concurso Miss Universo Pará 2023 será realizado nesta quinta-feira (18), a partir das 21h, com transmissão ao vivo no Youtube do concurso. Os ingressos poder ser adquiridos por meio do Instagram @missuniverso.pa O Concurso também será transmitido no Youtube do concurso.