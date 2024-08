Regiões de São Paulo estão em risco elevado de indêncio florestal; saiba quais são

Em São Paulo, 16 regiões estão em risco elevado de incêndio florestal e moradores receberam alerta emitido pelo Governo Estadual nessa segunda-feira (19). O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Defesa Civil paulista, enviou SMS para os locais avisando sobre o perigo.

Na mensagem, o órgão afirmou: “Risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental”. Confira as regiões afetadas abaixo.

Araçatuba;

Araraquara;

Barretos;

Bauru;

Campinas;

Franca;

Itapeva;

Marília;

Presidente Prudente;

Registro;

Ribeirão Preto;

São José dos Campos;

São José do Rio Preto;

São Paulo (capital);

Sorocaba;

Região Metropolitana de São Paulo.

Willian Minhoto, meteorologista do CGE, explica que a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos nas localidades. A única exceção é o litoral paulista, que deve ficar com os níveis acima de 20%. O meteorologista afirma que as temperaturas devem subir, com máximas entre 32ºC e 36ºC.

Desde junho, a Operação SP Sem Fogo está na fase vermelha, com ações de prevenção e combate a incêndios intensificadas. Como recomendação, é recomendado:

Não soltar balões que usem fogo;

Evitar acender fogueiras;

Não utilizar fogo para limpar terrenos e/ou queimar lixo;

Descartar os resíduos de forma adequada;

Queimadas controlodas apenas com permissão e autorização da Cetesb, agência ambiental de São Paulo;

Construir e manter aceitos limpos em propriedades rurais;

Cadastrar o telefone para receber notificações da Defesa Civil, enviando um SMS com o CEP para o número 40199.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)