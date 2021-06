Reféns de Lázaro eram obrigados a segurar espelho para ele fazer a barba, diz delegado

De acordo com as informações sobre o “caso Lázaro”, pelo menos duas pessoas que foram vítimas do maníaco declararam terem sido obrigadas a segurar um espelho para ele fazer a barba. Com informações do G1 Goiás.

O delegado Cléber Martins, responsável pelo caso, disse que esse é mais um detalhe analisado sobre o modo de agir do criminoso. Ele também é apontado como autor de pelo menos 30 crimes em Goiás, Bahia e Distrito Federal (DF).

Para compreender as ações psicóticas no modo de ação de Lázaro, todos os casos serão investigados: “Durante a fuga, uma das chácaras em que ele foi, havia um casal. Ele fez a mulher cozinhar para ele e segurar um espelhinho enquanto se barbeava. Em outro crime, dessa vez contra um caseiro, ele também obrigou a vítima a segurar esse espelhinho enquanto fazia a barba”, descreveu Martins.

Além disso, apesar da morte do maníaco, as investigações não serão encerradas. Até o momento, há 30 crimes de autoria confirmada dele, sendo oito em aberto, com todos os indícios apontando para o serial Killer. Mas, será investigado ainda se ele estava sozinho, se há algum coautor nesses crimes ou algum mandante.

Ao falar sobre o detalhe do espelho, o delegado também destacou que no momento de sua morte, Lázaro estava com a barba recém-feita. Situação diferente da maioria das imagens que foram divulgadas na mídia sobre ele.