Lázaro carregava duas armas e R$ 4,4 mil; veja a lista do que foi encontrado com ele

Após a morte de Lázaro Barbosa, durante troca de tiros na manhã desta segunda-feira (28), a polícia encontrou vários itens dentro da mochila do assassino que passou mais de 20 dias fugindo de uma força-tarefa com mais de 270 agentes, em Águas Lindas de Goiás. As informações são do G1 de Goiás.

Com 32 anos e uma extensa ficha criminal, Lázaro fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes.

No boletim de ocorrências, consta que, entre os objetos encontrados com o criminoso, estavam duas armas, uma faca e dinheiro em espécie.

Veja lista completa dos itens

- 1 pistola;

- 1 revólver calibre 38;

- Carregador de pistola;

- Isqueiro;

- R$ 4,4 mil em espécie

- Gandola Camuflada;

- Balaclava;

- Luva de pano;

- Frasco branco com óleo;

- Vidro branco com antibiótico Amoxicilina;

- Macarrão instantâneo;

- Tempero pronto;

- Cebola;

- Biscoito.