‘Eu vou morrer, mas vou levar vocês’, disse Lázaro Barbosa antes de atirar contra a polícia e morrer

Antes de ser morto na manhã desta segunda-feira (28), Lázaro Barbosa, de 32 anos, teria ameaçado matar a corporação durante um confronto policial na mata, na região de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. “Eu vou morrer, mas vou levar vocês”, disse, antes de trocar tiros com os agentes. As informações são do portal Metrópoles.

Durante 20 dias, mais de 270 agentes participaram da megaoperação que foi capturar Lázaro. Mas, foi na manhã de hoje que a Polícia Militar conseguiu, utilizando helicópteros e cães farejadores, capturá-lo. O suspeito chegou a ser encaminhado para um hospital da região, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao local.

Últimos passos

Na madrugada desta segunda-feira (28), um circuito de câmeras de segurança flagraram Lázaro andando nas redondezas da localidade da casa da ex-sogra, em Águas Lindas. Nas primeiras horas da manhã, os policiais cercaram o local.

Após a mobilização de cães farejadores e helicópteros, o homem foi localizado, mas não se rendeu e abriu fogo contra a guarnição, que revidou.

Crimes

Lázaro é condenado por assassinatos e estupros. Ele era procurado por uma série de crimes em dois estados do país. Sendo também acusado da morte de quatro pessoas de uma única família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás.