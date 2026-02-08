Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Reconhecimento facial leva à prisão de foragido no primeiro dia do Carnaval de Rua em São Paulo

Homem condenado por estupro foi identificado por sistema da Prefeitura e detido pela GCM durante desfile de bloco na zona sul da capital

O Liberal
fonte

Foragido é reconhecido durante carnaval de São Paulo (Smart Sampa)

No primeiro dia oficial do Carnaval de Rua 2026 em São Paulo, um homem condenado por estupro e considerado foragido da Justiça foi preso durante a folia. A identificação ocorreu por meio do sistema de reconhecimento facial utilizado pela Prefeitura na operação de monitoramento dos blocos.

O suspeito foi localizado enquanto participava de um desfile carnavalesco na zona sul da capital. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (7), durante a passagem de um bloco na rua Edison, no bairro Campo Belo.

Após o alerta gerado pelo sistema, a informação foi encaminhada a uma equipe da Guarda Civil Municipal que atuava na área. Os agentes realizaram a abordagem no local e efetuaram a prisão ainda durante o evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

controle

Governo lança edital para combate ao desmatamento na Amazônia

Entidades devem se credenciar na Anater para participar

08.02.26 1h56

ÓBITO

Adolescente agredido pelo piloto Pedro Turra morre após 16 dias internado no DF

Jovem havia sido socorrido em estado crítico, com traumatismo craniano, e permaneceu intubado na Unidade de Terapia Intensiva

07.02.26 10h54

Prisão

Reconhecimento facial leva à prisão de foragido no primeiro dia do Carnaval de Rua em São Paulo

Homem condenado por estupro foi identificado por sistema da Prefeitura e detido pela GCM durante desfile de bloco na zona sul da capital

08.02.26 0h21

EMPRÉSTIMO

'Pix fiado': transferências no crédito passam a permitir até R$ 15 mil; entenda como funciona

Modalidade permite enviar dinheiro instantaneamente mesmo sem saldo em conta, com valor lançado na fatura do cartão

06.02.26 9h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda