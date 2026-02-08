Reconhecimento facial leva à prisão de foragido no primeiro dia do Carnaval de Rua em São Paulo

No primeiro dia oficial do Carnaval de Rua 2026 em São Paulo, um homem condenado por estupro e considerado foragido da Justiça foi preso durante a folia. A identificação ocorreu por meio do sistema de reconhecimento facial utilizado pela Prefeitura na operação de monitoramento dos blocos.

O suspeito foi localizado enquanto participava de um desfile carnavalesco na zona sul da capital. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (7), durante a passagem de um bloco na rua Edison, no bairro Campo Belo.

Após o alerta gerado pelo sistema, a informação foi encaminhada a uma equipe da Guarda Civil Municipal que atuava na área. Os agentes realizaram a abordagem no local e efetuaram a prisão ainda durante o evento.