Recém-nascido desaparece de maternidade enquanto mãe e avó dormiam

Um bebê recém-nascido foi levado do quarto da enfermaria de uma maternidade enquanto a mãe e a avó da criança dormiam. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1º), na Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado pela polícia. O menino nasceu poucas horas antes de ser levado. Em razão do desaparecimento da criança, o hospital restringiu entradas e saídas apenas a pessoas autorizadas.

VEJA MAIS

O que aconteceu

O bebê, chamado Ravi, dormia na enfermaria ao lado da mãe, Nívea Maria, de 27 anos, e da avó. Davi Figueira, avô paterno da criança, conta que a mãe havia acabado de amamentar o menino. A avó trocou a fralda do bebê e o colocou no berço ao lado de Nívea. “Parece que foi algo de instantes. A minha esposa e a Nívea tiveram um sono profundo. Vinte minutos depois, quando [a esposa] acordou para olhar o Ravi ele não estava mais no cestinho”, relata Davi. “Minha esposa entrou em desespero, foi ao posto de enfermagem e detectaram o sumiço", continuou.

No momento do desaparecimento da criança, outros quatro bebês recém-nascidos e suas mães dormiam na enfermaria, segundo apuração da TV Globo.

Suspeita

Imagens de câmeras de segurança do hospital registraram o momento em que uma mulher [que não faz faria parte da rotina da maternidade] caminha por corredores do local com uma bolsa grande e uma mochila pequena. Para funcionários da unidade de saúde, ela pode ter entrado por uma das varandas do hospital.

A mulher foi flagrada em um hall da enfermaria pouco antes das 2h desta quarta. A direção da maternidade acredita que Ravi tenha sido colocado numa bolsa. O caso está sendo investigado por equipes da 4ª DP (Praça da República). Os policiais civis também buscam imagens de câmeras de segurança do entorno da maternidade.