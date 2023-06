Recém-nascido encontrado em lixão de Corumbá foi atacado por urubus, diz polícia

DJ HUD

Dono de música ‘Olha o pacman’ é liberado após ser detido com explosivos no Aeroporto de Belém

Por meio de nota, publicada no Instagram, a assessoria de comunicação do artista informou que ele foi preso pela Polícia Federal (PF), na última terça-feira (12), ao tentar embarcar com uma mala com explosivos em um voo no Aeroporto Internacional de Belém