Hospital investiga fisioterapeuta que dançou com recém-nascido no bolso em hospital; vídeo

Uma fisioterapeuta foi gravada fazendo dançinha com um bebê recém-nascido dentro do bolso do jaleco cirúrgico. O caso aconteceu no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí (SC). As imagens viralizaram nas redes sociais.

A conduta da profissional foi questionada por autoridades e internautas. A mulher e a pessoa responsável pela gravação chegam a dar risadas. A fisioterapeuta gravada canta e dança ao ritmo da canção viral "Desenrola, bate, joga de ladinho". Assista:

VEJA MAIS

O que disse o hospital?

Em nota o hospital disse que já identificou a colaboradora e reforçou que a profissional é de uma empresa tercerizada. O hospital Marieta também deve adotar medidas legais abrangendo as esferas criminal, ético-administrativa e civil. Além da funcionária que aparece dançando no vídeo, a instituição também está em busca de identificar todas as pessoas envolvidas nessa situação.

A unidade "repudia a conduta inapropriada e criminosa" da fisioterapeuta, e afirmou que todas as medidas jurídicas estão sendo tomadas "com o maior rigor possível". O hospital afirma, ainda, que o episódio representa um "ato isolado", que "não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidando dos bebês".

O Ministério Público de Santa Catarina emitiu nota afirmando que recebeu uma denúncia e vai apurar o ocorrido.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Santa Catarina disse repudiar a atitude cometida "por possível profissional fisioterapeuta". O Conselho ressaltou que contato o hospital para apurar o ocorrido, e destacou que, se "comprovado se tratar de profissional fisioterapeuta, ocorrerá a suspensão cautelar do exercício profissional até a conclusão do processo ético disciplinar competente".