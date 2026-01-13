Quem é Félix Mendonça Jr? Deputado federal virou alvo de operação da PF

O deputado federal Félix Mendonça Jr., do Partido Democrático Trabalhista (PDT) da Bahia (BA), é o alvo principal da Polícia Federal (PF) nessa terça-feira (13). O órgão de segurança, junto à Controladoria-Geral da União (CGU) e Receita Federal, deflagra a 9ª fase da Operação Overclean, que investiga desvios de emendas parlamentares. No total, nove mandados de busca e apreensão foram emitidos pelo ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a Bahia e o Distrito Federal (DF).

VEJA MAIS

Félix, no cargo desde 1º de fevereiro de 2011, está no quarto mandato como deputado federal. Natural de Itabuna, município baiano, ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atualmente, o político é secretário de Relações Internacionais na Câmara dos Deputados.

Durante a trajetória, Félix já presidiu diversas comissões na Casa, sendo a mais recente a de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), iniciada em 18 de março de 2025. Em setembro do mesmo ano, o parlamentar iniciou a atuação em um Grupo de Trabalho (GT) voltado à proteção de crianças e adolescentes em meio digital. As informações são do site da Câmara dos Deputados.