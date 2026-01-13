Deputado Félix Mendonça é alvo da PF em nova fase da Operação Overclean

O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é alvo da Polícia Federal (PF) na 9ª fase da Operação Overclean, deflagrada nessa terça-feira (13) na Bahia e no Distrito Federal. A ação da PF, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), investiga o esquema de desvio de emendas parlamentares. No total, há nove mandados de busca e apreensão emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação também apura supostas práticas de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. O STF também determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Entre os crimes relacionados aos casos, além dos citados, estão organização criminosa, peculato e fraude em licitações e contratos administrativos.

O deputado Félix Mendonça Jr. é o principal alvo. Aos 62 anos, ele está no 4º mandato. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Félix declarou R$ 3 milhões em bens em 2022, nas últimas eleições.