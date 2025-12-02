Capa Jornal Amazônia
Quadrilha é presa após cobrar mais de R$ 10 mil em cigarro de turistas

Grupo aplicava o “golpe da maquininha” em estrangeiros nas praias do Rio de Janeiro; quatro suspeitos foram presos em Ipanema

Hannah Franco
fonte

Golpe da maquininha: quadrilha vendia cigarro por R$ 10 mil a estrangeiros no Rio de Janeiro (Flickr)

Uma quadrilha especializada no chamado “golpe da maquininha” foi presa nesta segunda-feira (1º) após aplicar golpes em turistas nas praias do Rio de Janeiro. Os criminosos abordavam estrangeiros oferecendo cigarros e, no momento do pagamento, registravam valores absurdos nas máquinas de cartão, alguns chegando a mais de R$ 10 mil.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), uma das vítimas foi um turista romeno que, além de ser empurrado, teve o celular roubado por um dos suspeitos. O grupo conseguiu cobrar R$ 10.300 pela venda de um único cigarro.

A quadrilha também cercou turistas italianos e tentou cobrar R$ 10 mil de cada um pela suposta compra de cigarros eletrônicos. A ação foi frustrada pela polícia antes que a transação fosse concluída.

A prisão ocorreu na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Segundo a PCRJ, um dos integrantes, apontado como organizador do esquema, possui 11 anotações criminais, incluindo associação criminosa, roubo, furto e estelionato.

Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo, tentativa de estelionato, associação criminosa e contrabando.

Palavras-chave

golpe da maquininha

golpe em turistas

Rio de Janeiro
Brasil
