Promoção: saindo do Rio de Janeiro, passagens aéreas para Belém estão custando R$269

Passagens de avião da companhia aérea Latam, para o mês de junho até março de 2023, estão custando cerca de R$269, com opção de ida e volta. O itinerário é do estado do Rio de Janeiro para Belém, no Pará. Se você deseja aproveitar o verão amazônico e desfrutar da culinária paraense, essa é a hora. Com informações do portal Melhores Destinos.

As promoções são por tempo limitado e com poucas datas. Se você está interessado, fique atento, pois não devem durar por muito tempo. No site da Latam e Google Voos, você tem diversas opções. Para ter acesso as menores tarifas e garantir a sua viagem, confira algumas dicas:

Ao identificar uma promoção de passagem aérea, decida rápido e finalize a compra; Monitore diariamente os preços dos destinos de sua preferência e compare os preço entre as companhias aéreas; Ao comprar uma passagem de avião em promoção, certifique-se de verificar se a compra foi efetuada no site da companhia aérea;

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)